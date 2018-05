Steve Beutler wird neuer Leiter des Sportamts

Der 43-Jährige Baselbieter arbeitet momentan noch bei der Gemeinde Reinach (BL) und war zuvor im Bundesamt für Sport in Magglingen und als Dozent am Institut für Sport der Universität Basel tätig.

Steve Beutler ist verheiratet und Vater von drei Kindern. In seiner Freizeit ist er viel auf dem Velo anzutreffen (Rennvelo und Mountainbike) oder betreibt Fitness- und Krafttraining. Nach seinem Sportstudium mit Abschluss zum Eidg. Turn- und Sportlehrer II absolvierte er an der Universität Basel ein Studium der Wirtschaftswissenschaften (Abschluss zum lic.rer.pol).

Nach seiner Ausbildung begann Steve Beutler im Jahr 2002 seine Tätigkeit bei der Fachstelle Sportanlagen im Bundesamt für Sport (BASPO) in Magglingen, wo er die betriebswirtschaftlichen Aspekte von Sportanlagen untersuchte und Sportanlagenbetreiber weiterbilden und beraten konnte. Unter anderem war er auch Mitglied einer Steuerungsgruppe in einem Projekt, in welchem die Bedeutung von Sportgrossanlässen untersucht wurde. Parallel dozierte Steve Beutler am Institut für Sport der Universität Basel im Bereich Sportmanagement.

Nach einer längeren Auslandreise im Jahr 2007 hielt er verschiedene Beratermandate für das BASPO inne und unterstützte die dortige Bereichsleitung Infrastruktur und Betrieb in diversen Projekten. Es folgte der Wechsel zur Gemeinde Reinach, wo er seit 2008 als Leiter Personal und Controlling tätig ist.