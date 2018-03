Storch Lenny ist zurück in Basel

Am letzten Samstag habe er den Naturpark in der Camargue verlassen und sei in Richtung Schweiz weitergezogen, wie es auf Facebook-Seite für den berühmten Basler Storch heisst.

«Wie erwartet hat es, nachdem es wärmer wurde, nicht lange gedauert und Lenny hat den Süden Frankreichs hinter sich gelassen. Aber dann gab es doch noch ein Problem: Lennys Horst war bereits von einem anderen Paar besetzt. Was nun? Überhaupt kein Problem für Lenny, er fackelte nicht lange und eroberte gleich nach seiner Ankunft seinen geliebten Horst zurück», so der Facebook-Beitrag.

Auch erfreulich sei, dass Lenny die ersten Tage auf seinem Horst nicht alleine verbringen müsse. Seine langjährige Storchenpartnerin leistet ihm schon jetzt Gesellschaft. Die zwei seien wieder vereint und «wir haben unseren Lenny wieder hier in Basel. Wir wissen was das heisst: Der Frühling steht vor der Tür.»

Relevante Artikel: «Lenny, wir empfangen Dein Signal!» Der Starstorch ist über Spanien auf dem Weg zum Zolli