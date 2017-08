Straumann steigt in die lukrative Kieferorthopädie ein

Konzernchef Marco Gadola begründete diesen Schritt am Donnerstag vor den Medien damit, dass Straumann das Ziel, sich als Anbieter von Gesamtlösungen für Zahnersatz zu etablieren, nahezu erreicht habe. Die lukrative ästhetische Zahnmedizin soll Straumann zusätzliche Wachstums- und Synergiemöglichkeiten verschaffen.

150 Millionen für 32 Millionen Umsatz

Für den Einstieg in die Kieferorthopädie übernimmt Straumann für 150 Millionen Dollar die Firma ClearConnect in den USA. Das Unternehmen mit 200 Angestellten stellt transparente, herausnehmbare Schienen her, die als Alternative zu konventionellen Spangen zur Korrektur von Zahnfehlstellungen eingesetzt werden.

Mit solchen Aligner-Lösungen erzielte ClearConnect letztes Jahr in einem auf 1,5 Milliarden Dollar geschätzten Markt einen Umsatz von 32 Millionen Dollar. Diese Akquisition ergänzt Straumann durch die Übernahme eines 38-Prozent-Anteils am spanischen Jungunternehmen Geniova. Dieses entwickelt Hybrid-Lösungen, welche die Vorteile herkömmlicher festsitzender Zahnspangen mit jenen der Aligner-Schienen vereinen.

Zielpublikum für Zahnschienen sind nicht nur junge Menschen, deren nicht ganz vollkommenes Gebiss einer ästhetischen Korrektur bedarf. Vielmehr brauchen laut Gadola auch 30 bis 40 Prozent jener Patienten, denen ein Implantat eingesetzt wird, vor diesem Eingriff eine Korrektur der Zahnstellung. Straumann kann damit künftig eine ganze Behandlungskette in einem Guss anbieten.

"Digital" wird eigene Geschäftseinheit

Sowohl in der Kieferorthopädie wie auch in der Prothetik und beim Zahnersatz kommen digitale Technologien zum Einsatz, in denen sich Straumann in den letzten Jahren laufend verstärkt hat. Um die Entwicklung digitaler Projekte und Ausrüstungen zu beschleunigen, stockt Straumann die Beteiligung am kanadischen Unternehmen Dental Wings für 50 Millionen kanadische Dollar (umgerechnet 38 Millionen Franken) von 55 auf 100 Prozent auf.

Die Deals mit ClearConnect und Dental Wings sollen bis Ende Jahr abgeschlossen werden. Bezahlen will sie Straumann mit Barmitteln und eigenen Aktien. Um die weltweite Expansion der digitalen Aktivitäten etwa mit Scannern oder 3D-Druckern voranzutreiben, baut der Basler Konzern eine neue globale Geschäftseinheit "Digital" auf, die vom früheren Dental Wings-Chef Mike Rynerson geleitet wird.

Starkes erstes Halbjahr

Was den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2017 betrifft, zeigte sich Konzernchef Gadola überaus zufrieden. Straumann erzielte in allen Geschäftsbereichen und Märkten erneut ein zweistelliges Wachstum. Insgesamt stieg der Umsatz um 17,8 Prozent auf 543,4 Millionen Franken. Das organische Wachstum belief sich auf 14,3 Prozent.

Beim Reingewinn verzeichnete Straumann mit 140,8 Millionen Franken gegenüber der Vorjahresperiode ein Plus von 4,4 Prozent, derweil der Betriebsgewinn um 20,5 Prozent auf 137,8 Millionen Franken zulegte. Die EBIT-Marge stieg von 24,8 auf 25,4 Prozent.

Am meisten zum Wachstum trug in den ersten sechs Monaten das Implantatgeschäft bei, in dem Straumann seine weltweit führende Stellung weiter ausbauen konnte. Auch in den übrigen Bereichen gewann das Unternehmen Marktanteile hinzu. CEO Gadola sieht nach wie vor in allen Bereichen, in denen es um die Zähne geht, riesige Wachstumschancen.