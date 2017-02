Streifkollision mit Fahrerflucht auf der Delsbergerstrasse in Laufen

Gemäss den Angaben der Fahrzeuglenkerin, die mit ihrem weissen Mercedes-Benz Vito mit jurassischem Kennzeichen auf der Delsbergerstrasse in Laufen in Richtung Delémont fuhr, kam ihr in einer Rechtskurve nach der Station Bärschwil plötzlich ein unbekannter Personenwagen auf ihrer eigenen Fahrspur entgegen. Wie die Lenkerin weiter festhielt, konnte sie ausweichen, weshalb es lediglich zu einer Streifkollision kam. Sie wurde dabei nicht verletzt. Ihr Fahrzeug wurde jedoch beschädigt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges fuhr – ohne sich um den Schaden zu kümmern – in Richtung Laufen weiter.