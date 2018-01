Streit unter Alkoholeinfluss und Trunkenheitsfahrten in Lörrach

Bereits am Freitagmorgen wurde bei einer Unfallaufnahme in der Haagener Strasse beim Unfallverursacher Alkoholeinfluss festgestellt. Der 75 jährige hatte gegen 11:15 Uhr beim Rückwärtsfahren ein dahinter stehendes Auto leicht berührt. Auf ca. 100 Euro dürfte sich der Schaden belaufen. Da er nach Alkohol roch, wurde dies überprüft. 1,1 Promille zeigte der Alcomat an. Eine Blutprobe wurde veranlasst. Der Führerschein des Mannes konnte nicht beschlagnahmt werden, denn diesen musste er schon im Herbst 2016 abgeben.

Eine gestürzte Radfahrerin flüchtete am Sonntagmittag in der Hauptstrasse vor dem Rettungsdienst. Dieser wollte die Verletzungen der Frau versorgen, sie wollte allerdings nicht. Der Grund dürfte hier auch in der deutlichen Alkoholisierung der Frau gelegen haben, denn sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Da die 32 jährige Verletzungen im Gesicht hatte, wurde sie nach der erfolgten Blutentnahme im Krankenhaus vorgestellt. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung wurde sie dort stationär aufgenommen.

In der Nacht zum Montag fiel gegen 00:45 Uhr in der Schwarzwaldstrasse ein VW einer Polizeistreife auf. Das Auto fuhr in Schlangenlinien und auch auf der Gegenfahrspur. Dem Pkw wurden Haltezeichen gegeben. Hieraufhin blinkte dieser links und hielt dann aber rechts an. Am Steuer saß einen 35 Jahre alte Frau, im Fond ihre 6 Jahre alte Tochter. Sie machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Da sie keine Alcomatentest machen konnte, erfolgte direkt eine Blutentnahme.

Streitigkeit endet in der Zelle

In der Nacht auf Sonntag gegen 04:00 Uhr wurde der Polizei eine Streitigkeit unter 20 Personen vorn einer Gaststätte in der Wiesentalstrasse gemeldet. Die Örtlichkeit wurde von mehreren Polizeistreifen angefahren. Wie sich herausstellte, war es zwischen zwei Männern zum Streit gekommen. Ein 24 jähriger hatte mit einer Bierflasche nach einem 21 Jahre alten Mann geschlagen, der dadurch eine Platzwunde über dem Auge erlitt.

Die Verletzung musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter flüchtete zu Fuß, konnte aber noch in der unmittelbaren Nähe von den Polizeistreifen vorläufig festgenommen werden. Da seine Personalien zuerst nicht geklärt werden konnten, musste er mit zum Revier. Bis dahin wurde er in einer Zelle untergebracht, wo der Betrunkene auch flugs einschlief. Nachdem dann sein Name bekannt war, wurde er geweckt. Hierüber zeigte er sich erbost und aggressiv, da er ausschlafen wollte. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde seinem Ansinnen stattgegeben und er durfte den Rest der Nacht in der Zelle verbringen.