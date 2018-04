Stripped Pizza eröffnet Restaurant in Kleinbasel

Nach der Eröffnung der ersten Locations im Seefeld und Talacker in Zürich sowie an der Aeschenvorstadt in Basel hat Stripped Pizza kürzlich seinen zweiten Basler Standort eröffnet. An prominenter Lage am Claraplatz 2-3 laden rund sechzig Innen- und knapp zwanzig Aussenplätze von morgens bis abends zum Verweilen ein. Genauso wie beim Angebot setzt Stripped Pizza auch beim Restaurant- Design der beiden neuen Filialen auf Natürlichkeit. Das grosszügige, lichtdurchflutete Lokal wird von natürlichen Materialien und Farben sowie von minimalistischer Einrichtung beseelt. Im Mittelpunkt steht eine lange, im Mosaik- Stil gemusterte Theke, wo der Kunde zuschauen kann, wie die Pizza innert weniger Minuten im rotierenden Steinbackofen zubereitet wird.