Studie sieht neue Rheinbrücke in Kleinhüningen vor

Am Mittwoch, 13. Juni 2018 beginnen in Birsfelden die Vorarbeiten für die Belagsarbeiten an der Rheinfelderstrasse auf Höhe Avia-Tankstelle unmittelbar nach der Einmündung Muttenzerstrasse in Fahrtrichtung Schweizerhalle. Am Samstag, 23. Juni 2018 starten dann die eigentlichen Belagsarbeiten.