Studieren an der Uni Basel - ohne Matura

Was es an der Universität in Zürich erst seit Kurzem gibt, existiert an der Uni Basel bereits seit über 10 Jahren: ein Begabtenförderungsprojekt, das es einigen Maturanden erlaubt, sich schon vor ihrem Abschluss an einer Uni einzuschreiben.

«An der Universität Basel können besonders begabte Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus der Nordwestschweiz ein vorgezogenes Studium aufnehmen und Lehrveranstaltungen besuchen», schreibt die Basler Hochschule auf ihrer Website. Lanciert hat das Projekt der Kanton Baselland 2005. Basel-Stadt ist seit dem Frühlingssemester 2010 dabei, Solothurn und Aargau kamen später dazu.

Um am Schülerstudium teilnehmen zu können, müssen die Gymnasiasten ein Motivationsschreiben verfassen und der Bewerbung zwei Empfehlungsschreiben ihrer Lehrpersonen beilegen. Ansonsten sind keine Notendurchschnitte für die Teilnahme am Schülerstudium festgelegt. «Es gibt eine Empfehlung der Fachlehrperson und die Zustimmung des Lehrerteams wird auch benötigt. Dies garantiert, dass wirklich nur die hochbegabten Schülerinnen und Schüler zugelassen werden (ca. 1% eines Jahrgangs)» teilt Simon Thiriet, Mediensprecher des Erziehungsdepartement Basel-Stadt, mit.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme am Schülerstudium sind eine hohe Motivation sowie viel Organisationstalent. Aufgrund des Besuchs von Kursen an der Uni werden Stunden am Gymnasium verpasst, die der Schüler dann selbstständig Zuhause nachholen muss. Mit diesem Programm will die Universität die Hochbegabten vor allem auf den Studienbetrieb vorbereiten und ihnen die Studienwahl erleichtern. Dazu sollen sie die Möglichkeit erhalten ihre Interessen und ihr Wissen zu vertiefen.

Die Kosten dafür tragen die Schüler, beziehungsweise die Eltern der Schüler, selbst. «Die Schülerinnen und Schüler schreiben sich in den Vorlesungen als Hörer ein und bezahlen dafür die üblichen Gebühren. Sie erhalten individuelle Lernverträge, welche die Lehrveranstaltungen festhalten, die sie besuchen können», so die Information der Universität Basel.

Ausser dem tiefen Einblick ins Universitätsleben können die Schülerstudenten schon vor Abschluss der Kantonsschule Kreditpunkte sammeln, welche sie sich für weiterführende Studiengänge an ihr Kontingent anrechnen lassen können.

Die Förderprojekte für hochbegabte Schüler sind kaum nur selbstlos gedacht. Genau wie in der Wirtschaft wächst auch in der Wissenschaft der Konkurrenzkampf um die schlausten Köpfe. Und da will sich jede Universität in eine gute Position bringen.