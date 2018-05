Stücki: Vom Shopping-Tempel zum Wellness und Kino-Mausoleum

Auf den Bäumen entlang der Wiese pfeifen heute kurz vor Mittag die Vögel. Auf der Hochbergerstrasse ist nicht viel Verkehr. Eigentlich eine schöne Quartieridylle. Im Stücki Shopping, das jetzt Stücki Park heisst, ist es ebenfalls sehr ruhig. Der einst stolze, aber fehlgeplante Einkaufstempel mit 33'000 Quadratmeter Verkaufsfläche wird zum Stücki Park umgebaut. Ist aber trotzdem offen. Beim Haupteingang bekommt die geneigte Besucherin zwar mit, dass bei Sam's Pizza der Döner gerade gedreht wird, aber etwas los ist auch hier nicht. Die Reise geht einem langen Gang entlang, an dessen Ende man in der Migros einkaufen könnte. Neben dem Gang öffnen sich ziemlich grosse kantinenartige Bereiche, in den verloren jeweils ein halbes Dutzend Kaffeetrinker sitzt. In der ersten solchen Kuhle lachen die Baurarbeiter und sagen: «Das ist toll hier, bei soviel Platz kann man sich auch einmal hinlegen». Und es stimmt. Hier wird man beim Schlafen nicht so schnell gestört.

Glamour mit Baschi und Nubya

2009 war das Zentrum mit viel Getöse eröffnet worden. Eines der grössten und glänzendsten sollte es werden. Mode, Glamour, indisches Essen und viel Parfüm und natürlich Mobiltelefonanbieter und etwas Bling-Bling: Alles da! Es fehlten weder Events mit der damaligen Miss Schweiz, noch regelmässige Autogrammstunden mit FCB-Spielern oder Konzerte mit Baschi oder Nubya. Bald folgte der Frankenschock und der Optimismus der Betreiber liess langsam nach, denn das Einkaufen im nahen Weil wurde viel billiger und durch die Verlängerung des Achters auch einfacher.

Laborplätze

Inzwischen hat die Besitzerin Swiss Prime Site den Stecker und kündigte an, man wolle nicht nur ein Multiplex-Kino auf dem Areal eröffnen, sondern ein Gigaplex-Kino mit 18 Sälen. Einen Betreiber aus Frankreich sei schon gefunden. Unterdessen ist das Gigaplex in den Hintergrund gerückt. Das Stücki soll zum Stücki Park werden. Näher zum Technologie Park nebenan rücken, der in der Life Science-Hochburg Basel eine Erfolgsgeschichte darstellt. Dazu wird erneut ausgebaut. Auf einer brachliegenden Fläche zwischen Einkaufszentrum und Technologie Park werden vier Hochhäuser entstehen, die Raum für 1'700 Arbeitsplätze bieten sollen. Hier sollen auch dringend benötigte, fertig ausgebaute Laborplätze entstehen.

Riesige Kantine

Das Stücki selbst soll direkt mit den neuen Gebäuden verbunden, die Rolle einer riesigen Kantine – natürlich mit gehobener Gastronomie – einem Wellness-Bereich und einem Gesundheitszentrum übernehmen. Laut dem Plan von Swiss Prime Site soll das Stücki mit Innovation, Erlebnis und Gesundheit assoziiert werden. Einkaufen spielt dann nur noch am Rande eine Rolle. Das ist allerdings heute schon so. Im ersten Stock meint etwa ein Verkäufer im Nagelstudio, er habe heute noch keine Kunden gehabt. Und auch der Herren Globus bietet seine Jacketts mit 70 Prozent zum Schnäppchenpreis an, aber auch hier reagiert die Verkäuferin eher enttäuscht, als sie merkt, ich will nur rumfragen und im Moment nichts kaufen. Irgendwo soll es eine Kunstausstellung haben. Aber obwohl das Stücki von seiner Gestaltung her, früher wohl eines der schöneren Einkaufszentren in der Schweiz war, wird es einen heutzutage bald zu blöd durch die langen Gänge entlang der Baustelle zu wandern, so dass die Ausstellung leider unbeachtet bleibt. Im Sommer geht der Exodus der Läden weiter. Dann wird es noch leerer und die Bauarbeiter werden wohl noch weniger weit gehen müssen, wenn sie sich mal kurz in einer Ecke irgendwo hinlegen wollen.