Sturm zwingt EuroAirport Basel zu Umleitungen

Betroffen waren zwei EasyJet Flüge aus Neapel und Luton GB, die am Mittwochnachmittag anstatt in Basel in Zürich landen mussten. Vivienne Gaskell, Sprecherin des Euro-Airports sagte, dass gerade als die Flugzeuge landen wollten, sich das Wetter drastisch verschlechterte.

Die zwei Maschinen sollen nun laut EuroAirport ohne Passagiere von Zürich weiter nach Basel fliegen. Dadurch verspäten sich die Easyjet Flüge von Basel nach Neapel und Luton GB um mindestens zwei Stunden. Eine weiteres Flugzeug von Frankfurt nach Basel musste umgekehren und landete wieder in Frankfurt.

