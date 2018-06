«Style Ride»: Basel ist heute eleganteste Velo-Stadt

«Basel ist entspannter als Zürich», sagt Jeroen Van Rojen, Begründer des «Style Ride». Der Modekenner organisiert zum zweiten Mal die Velorundfahrt durch Basel und ist begeistert. «Es ist die bessere Velostadt als Zürich. Zudem zieht sich der Fluss schön durch die Stadt». Der «Style Ride» ist ein Ereignis das Design-Liebhaber und Veloenthusiasten verbindet. «Es geht um Vielfalt, modischen Wagemut und Lebensfreude», so die Organisatoren.

Stil ist alles

Im Gegensatz zu den Oldtimer-Rallyes gibt es keine Jahrgangspflicht für die Velos, auch muss es nicht unbedingt Retro sein. Modernes Styling ist genauso willkommen wie Nostalgie. So lauten die Teilnahmebedingungen kurz und knapp: «Ein Fahrrad muss es sein. Am besten eines, das mit Muskelkraft betrieben wird. Alles ist erlaubt, ausser einem Verbrennungsmotor».

Dem Rhein entlang

Die Teilnehmer des Style Rides fahren im regulären Verkehr. Es gibt keine abgesperrte Zone für die Velo-Enthusiasten. Pünktlich um 13 Uhr treffen sie sich an der Clarastrasse 11 bei «John Tweed». Eine halbe Stunde später fahren sie Richtung Kleinhüningen, dem Rhein entlang zur Mittleren Brücke bis zum Barfüsserplatz. Nach einer kurzen Pause begibt sich die Gruppe Richtung St. Alban und fährt den Rhein entlang bis zum Kraftwerk Birsfelden. Weiter geht es dem Rhein entlang, über die Mittlere zurück ins Grossbasel. Das Ziel ist der Voltaplatz. Nach rund drei Stunden stylischer Fahrt können sich die Drahtesel-Fans bei einem kühlen Bier entspannen. Das Herausputzen und Mitfahren lohnt sich: Eine Jury wählt den stylischsten und den ungewöhnlichsten Mitfahrer. Zu gewinnen gibt es Preise von Oris und Hendrik's Gin.

Kurzfristige Anmeldungen

2016 fand der «Style Ride» in Basel zum ersten Mal statt. Nach einem Jahr Pause kehrt der Anlass zurück. «Unser Partner Oris setzte sich dafür ein, dass der Style Ride wieder in Basel stattfindet», freut sich Jeroen Van Rojen. Die grösste Veränderung gegenüber der Premiere ist, dass die Teilnehmer nun eine Registrierungsgebühr zahlen müssen. «Dank dieser Registrierungsgebühr können wir besser planen», so Jeroen Van Rojen. Kurzfristige Abmeldungen sollten so reduziert werden, zudem werden damit auch Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt. Kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich. Zu den Informationen und Anmeldung

