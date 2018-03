Summerstage Festival 2018 erweitert Line-up

GOTTHARD Unplugged & Defrosted

Es war ihr ganz grosser Durchbruch: als Gotthard 1997 ihr spektakuläres Unplugged-Album „Defrosted“ veröffentlichten, begann für sie eine komplett neue Ära: Nach ihrem furiosen Raketenstart 1992 mit Headliner-Touren und ersten #1-Alben in der Schweiz, setzten Gotthard mit dem Unplugged-Live-Album noch eins obendrauf. „Defrosted“ meldete nach drei Monaten Doppelplatin und die dazugehörige Tour durch ausverkaufte Clubs und auf gewaltigen Festivalbühnen, dauerte wegen der riesigen Nachfrage statt der ursprünglich angesetzten zwei Monate am Ende ganze zwei Jahre. 2018 kehren Gotthard erneut mit „Defrosted“ auf die Schweizer Konzertbühnen zurück.

Bis heute haben viele Gänsehaut, wenn sie an die Unplugged-Shows vor 20 Jahren zurückdenken. Der Band gelang damit ein Meilenstein – die Tour verschaffte den Jungs on top eine neue Fangemeinde. Die „Defrosted unplugged Tour 1997“ ist wegen der besonderen Intimität und Atmosphäre bis heute Kult und ein Top-Thema in allen Medien und Fan-Foren. Genau zwei Jahrzehnte später soll es nun eine Neuauflage geben, mit einem noch einmal gesteigerten Konzept.

Rein äusserlich haben Gotthard sich wieder die feinsten Clubs rausgepickt und die fettesten grossen Festivals gesichert – aber innerlich verfügt die Band heute natürlich über 20 Jahre mehr Erfahrung und eine Wagenladung weiterer Hits. Auf der „Defrosted unplugged Tour 1997“ wird es High-Fives mit aktuellen und früheren Gastmusikern geben, werden All-Time-Faves und neue Hits wie „Heaven“, „Lift U Up“ und „Anytime, Anywhere“ zu hören sein, die 1997 noch gar nicht geschrieben waren – und all das verpackt in brandneue Akustik-Arrangements auf einer einzigartigen Party voller grosser Momente, leisen Erinnerungen und heissgeliebten Riffs.

Konzerthappenings, die Fans handgemachter Musik und intimer, echter Live-Atmosphäre nicht verpassen sollten.

HECHT

Trockene Riffs, eingängige Mundart-Texte und dazu Melodien, die sich unweigerlich im Gedächtnis festkrallen. So hat sich Hecht in den letzten Jahren ins Gedächtnis der Deutschschweizer eingeschrieben. Das galt bei ihren ersten zwei Alben, das gilt auch auf ihrem neuesten Werk “Oh Boy”.

Dazu kommen die Live-Qualitäten der Band, die massgebend dazu beigetragen haben, dass Hecht mittlerweile kein Geheimtipp mehr sind. Auf hunderten Schweizer Klein- und Kleinstbühnen lernten die Bandmitglieder in fast 20 Jahren, was einen Live-Auftritt ausmacht. Dieser Hecht ist bestens in Form. Und so banal das klingen mag, das Ganze ist bei dieser Band mehr als die Summe der einzelnen Teile. Was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass die Band wahre Freundschaft verbindet. “Es klingt vielleicht seltsam, aber dass wir Freunde sind, macht einen Grossteil unseres Sounds aus”, sagt der Sänger und Songschreiber Stefan Buck.

Noch nicht erwähnt ist die Fähigkeit der Band, Dinge anzupacken. Ob Aufnahme, Grafik, Videos, Social Media: Hecht machen alles selber. Die Band ist, wenn man so will, eine gut geschmierte Do-It-Yourself-Maschine auf der Höhe der Zeit. Was einst Not war, ist bei Hecht längst zur Tugend geworden: “Diese Nähe zu unseren Fans ist uns sehr wichtig”, sagt Buck. Mehr noch: sie rundet das Phänomen Hecht erst ab.

Und schliesslich gilt immer noch Bucks altes Credo, das er an seine Fans richtete: “Ihr kommt an die Konzerte, und wir sterben weiter auf der Bühne für euch."

BEN ZUCKER

Gerade erst bestritt er seine allererste Tour mit 10 Konzerten in 11 Tagen – eine völlig neue Erfahrung für den Newcomer, der mit seiner Single „Na und?“ und seiner rockigen Stimme, vor erst knapp einem Jahr, in Erscheinung getreten ist. Aber Zucker überzeugte vom ersten Moment an, was er auch bei seien Live-Konzerten Abend für Abend beweist. Seine rauchigmarkante Hammerstimme füllt den Raum und beherrscht sowohl Ballade, als auch rockig-poppige Up-Tempo-Songs, perfekt. Seine Texte berühren, verführen und erzählen schonungslos und direkt aus dem Leben. Diese Authentizität, entwaffnend und faszinierend zugleich, überträgt er auf der Bühne in wilde Energie, die sofort mitreisst.

THE BURNING BALLS

The Burning Balls haben zu viert die optimale Besetzung gefunden und setzen ihren musikalischen Weg mit dem aktuellen Album „Fuse“ konsequent fort. Kompromisslos groovender Sound, der immer auch den ehrlichen und dreckigen Rock'n'Roll durchklingen lässt, verschmilzt mit Ohrwurm-Melodien und wuchtigen Riffs.

Die Balls drehen auf und es macht Laune, mit ihnen zu feiern. Nach Auftritten auf grosser Bühne im Vorprogramm bekannter Acts schreit das Quartett nach mehr!

THE WEIGHT

60/70'ties Rock! Was bringt vier Musiker dazu, einen Musikstil wieder zum Leben zu erwecken, der nichts als Verachtung und Spott geerntet hat, seit man Hosen wieder enger und ohne Schlag trägt?

Es ist die Liebe zu legendären Bands, welche die Welt erobert haben zu einer Zeit, als noch ordentlich aufs Schlagzeug eingedroschen wurde. The Weight definieren treibende Basslinien, verzerrte Gitarren Soli und Screaming Vocals neu und leben die Leidenschaft für die Rockmusik der 60er und 70er Jahre.

Hart, groovy, bluesig, sexy und mit einem Hauch Nostalgie – The Weight nehmen ihr Publikum mit auf eine Zeitreise. Ihre selbst komponierten Songs sind ehrlich und voller Hingabe und entführen in eine Epoche, in der Musik noch „handmade“ war.

The Weight sind dieses Jahr für den Amadeus Austrian Music Award nominiert.

POLAR CIRCLES

Polar Circles, gegründet 2012 in den Schneestürmen von Lausanne, haben über die letzten Jahre die Schweizer Indie-Rock Szene zum Bibbern gebracht.

Mit der Veröffentlichung ihrer ersten EP nur wenige Monate nach der Formation der Band bauten sie sich rasch einen guten Ruf in der französischsprachigen Schweiz auf.

Ihre erste Single, “Burnt Memories”, wurde über verschiedenste Kanäle auf nationalem Level verbreitet und wurde 2013 zur offiziellen Hymne der Swiss Live Talents. Während der Promotion ihres ersten Albums “Polar Circles” (2014) spielte die Band an bekannten Festivals und Locations (Caribana/Les Docks/Estivale Open Air/Plaza Club Zurich/Rock Oz’ Arènes), und ihre überzeugenden Auftritte ermöglichten ihnen, als Opening Acts für international Bands wie Stereophonics, The Pixies, Warpaint oder PEACE zu spielen, sowie in Deutschland, Italien, und Österreich zu touren.

2016 nahmen Polar Circles ihr zweites Album in England unter dem britischen Einfluss des Multi- Platinum-Produzenten und Komponisten Sam Williams (Supergrass, Plan B, Gaz Coombes, The Noisettes, The Go! Team) auf. Die Band nahm sich die Zeit, die Songs während eines einmonatigen Exils in Oxfordshire abzuschliessen und zu verfeinern. Der neue Sound der Band, ein wenig weiter entfernt von ihren energievollen Rock-Wurzeln, ist tiefer, prägnanter, und atmosphärisch.

BOXITOS

Die Boxitos sind eine Projektband der ESB (Eingliederungstätte Baselland). 18 begeisterte MusikerInnen mit und ohne Behinderung bringen mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Pop, Rap und Worldmusic jedes Publikum zum Staunen und zum Strahlen.

Ihre Auftritte beim Liestal Air, bei Joiz-TV, Give A Chance Festival, PärkliJam u.a. sowie die CD „Kickeria“ haben die Boxitos zum Geheimtip gemacht.