Sunntigsmimpfeli: 1966. Als die muba noch das ganze Land interessierte

Die einen um fällige Anschaffungen für den Haushalt zu tätigen, die bis zur Muba hinausgeschoben wurden um von den satten Messerabatten profitieren zu können. Die anderen um in Basel einen schönen, spannenden Tag zu verbringen und dabei noch neue Produkte aller Art nicht nur anzusehen, sondern auch noch ausprobieren zu können. An diesem besonderen Tag gönnte man sich dann auch mal ein Auswärtsessen, sofern man nicht schon vom Degustieren satt war. Für viele war der Muba-Besuch schon fast ein Feiertag. Schwelgen Sie in alten Zeiten in unserem heutigen Sunntigsmimpfeli!

