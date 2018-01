Sunntigsmimpfeli: Als der Rhein das Jahrhunderthochwasser nach Basel brachte

«Burglind» hinterliess in der Region Basel Schäden in Millionenhöhe, vor einer Woche war der Rhein wegen Hochwasser für die Schiffahrt gesperrt. In der Zwischenzeit hat sich die Situation beruhigt, wirklich schlimme Auswirkungen hatte das Ereignis keine.

Doch Erinnerungen an das Hochwasser, das vor elf Jahren Basel heimsuchte wurden wieder wach. Es war das vierte Jahrhunderthochwasser in unserem Kanton. Damals kam der Rhein bis an Rheinuferweg, überflutete ihn teilweise sogar. Der tobende und reissende Fluss hatte nichts mehr mit dem schönen Strom zu tun, in dem so viele Baslerinnen und Basler im Sommer gerne schwimmen

11 Jahre alte Aufnahmen zeigen eindrücklich, wie sich der Rhein in nur wenigen Stunden zu einem reissenden, gefährlichen Monster verwandeln kann.