Sunntigsmimpfeli: DJ Bobos Träume vor 25 Jahren

Im Archiv hat barfi.ch ein Video aus dem Jahr 1993 gefunden, in dem DJ Bobo über seinen Hit spricht. Er ist entwaffnend ehrlich: Auf die Frage, wie man einen Hit schreibt: «Ich kenne mich eher mit Flops aus». Denn vor «Somebody Dance with me» floppten drei seiner Alben.

Das Interview zeigt auch, wie sehr sich die Zeiten verändert haben: Damals gab es kein Youtube: Ein Hit entstand dann, wenn der Song den Disco-Besuchern gefiel. Sobald die Verkaufszahlen in den Plattenläden stiegen, kam öfter am Radio. Heute kaum mehr vorstellbar. Der «King of Dance» verrät dann auch lachend, dass er noch auf einen Anruf der Jugendzeitschrift «Bravo» warte. Ein Wunsch, der ihm nicht nur einmal in Erfüllung ging. Der Dance-Star war nach seinem Hit regelmässig in der «Bravo» zu sehen.

