Sunntigsmimpfeli: Lovebugs-Sänger Adrian Sieber und der erste Auftritt im Sommercasino

Die «Lovebugs» waren 1997 Thema in der Sendung «Schweiz aktuell». Damals freute sich die Band über den BMG-Plattenvertrag und träumte von ihrer Zukunft.

Vier Jahre zuvor gewann die Band den Talentwettbewerb «Sprungbrett» im Sommercasino. Adrian Sieber erinnert sich an dieses erste Konzert nur zu gut. «Es ist schon recht lange her», sagt er, «aber es war ein derart einschneidendes Erlebnis, dass es noch sehr präsent ist.» Er habe Blut geschwitzt.

Im Jahr 1993 trat Adrian Sieber zum ersten Mal als Sänger auf. «Ich bin ja eigentlich Schlagzeuger, doch als Singer-Songwrite kann ich mich ausdrücken», sagt er. Eine gute Wahl: Die Lovebugs sind eine der erfolgreichsten Bands der Schweiz. Doch zurück ins Jahr 1993. «Eigentlich war die Eingabe des Tapes für den Talentwettbewerb Sprungbrett einfach ein Jux», so Sieber. Er spielte selbst Musik und sang. Aus Spass wurde ernst: Die Band wurde an den Wettbewerb eingeladen. «Ich fragte dann meine zwei besten Freunde an, ob sie helfen würden und mit mir auf die Bühne kämen», erinnert sich der Sänger. Natürlich kamen sie mit.

1999 waren die «Lovebugs» in Los Angeles unterwegs © Lovebugs

Zeit für langes Grübeln lag für Sieber nicht drin. «Zum Glück, sonst hätte ich es mir vielleicht anders überlegt». Denn zum ersten Mal als Sänger auf einer Bühne zu stehen, war keine leichte Aufgabe für den Absolventen der Jazz-Schule. Die Geschichte danach ist schnell erzählt: Die Band gewann das Sprungbrett und konnte ein Studio-Album aufnehmen. «Ich weiss noch, dass ich mich einfach wahnsinnig gefreut habe», sagt er heute. Ein Studio-Album war damals eine teure und selten. Eine Möglichkeit, die Adrian Sieber und seine Bandkollegen erfolgreich gepackt haben. barfi.ch gratuliert der Band und freut sich auf die nächsten 25 Jahre!