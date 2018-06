Surfer-Feeling mitten in Basel – Die Welle kommt erst 2019

Das sehr grosse Interesse seitens der basler Bevölkerung und internationalen Partnern an der Surfwelle, sowie die positive nationale und internationale Wirkung übertrafen bei Weitem unsere Erwartungen. Das Echo der letzten Wochen spornt die Veranstalter für die Umsetzung des Projekts in Basel noch mehr an. Neben vielen positiven Reaktionen, interessanten Gesprächen und motivierenden Aussagen, gibt es leider auch einige Einsprachen zum Standort und vereinzelte zur Welle. Aufgrund der Einsprachefristen wird es deshalb nicht möglich sein, die Welle am 20. Juli 2018 wie geplant in Betrieb zu nehmen.

Die Enttäuschung ist entsprechend gross, dass Wenige diese Weltneuheit mitten in der Stadt Basel verzögern. Die Eröffnung der Welle mit national und international anerkannten Surf-Profis wird entsprechend auf 2019 verschoben werden. Sobald wir alle Einsprachen behandelt haben, werden wir den neuen Fahrplan bekanntgeben.