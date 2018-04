Swiss Indoors Basel: mit Roger Federer und vier Top-10-Spielern

In Deutschland haben am frühen Dienstagmorgen neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Am Flughafen in Frankfurt legten Beschäftige der Flugzeugabfertigung und der Feuerwehr die Arbeit nieder. Die Streiks führen auch zu Flugausfällen am Basler Euroairport. Am Flughafen in Frankfurt muss den ganzen Tag über mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden.