55'000 Besucherinnen und Besucher an der Berufsschau 2017

Die Berufsschau 2017 hat heute ihre Tore geschlossen. 55'000 Besucherinnen und Besucher haben in den vergangenen fünf Tagen die landesweit bedeutendste Berufsbildungsmesse besucht. Diese wurde auf dem Frenkenbündtenareal in Liestal durchgeführt. Ab sofort laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Berufsschau 2019 in Pratteln.