Swiss Indoors: Roger Federer vs Frances Tiafoe 6:1, 6:3

Der Match zwischen der Weltnummer 2, Roger Federer, und dem US-Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 76) findet auf dem ausverkauften Center Court der St. Jakobshalle in Basel statt. Insgesamt standen sich der 36-jährige Baselbieter und sein 19-jähriger Kontrahent erst zweimal gegenüber - beide Male ging Federer dabei als Gewinner hervor.

Roger Federer, seit bald 20 Jahren professioneller Spieler, besiegt in seiner Startrunde bei den Swiss Indoors Frances Tiafoe klar in 61 Minuten in zwei Sätzen 6:1, 6:3. Zuletzt hatte Federer beim US Open gegen Tiafoe noch fünf Sätze benötigt.

Im Achtelfinal am Donnerstag trifft Federer auf Benoît Paire (ATP 40). Der Franzose verlor bisher jedes der vier Direktduelle.