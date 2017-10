Beatles im Bett: Selten gesehene Originale an der Freien Strasse

Andy Ibach sammelt seit vielen Jahren die Kunstwerke von Musikern, zeigt sie aber selten ausserhalb seines Lokals im Gerbergässlein. Im Geschäft von «Hästens» an der Freien Strasse sind nun einige Einblicke in seine Sammlung möglich, mit den Beatles, Rolling Stones und Walt Disney, die dort im Rahmen einer kleinen Ausstellung namens «In Bed with John Lennon» gezeigt werden.