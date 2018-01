Swissbau von Bundesrat Maurer eröffnet: Eine Messe für eine 66 Milliarden-Branche

Hoher Besuch am Rheinknie: Pünktlich um zehn Uhr eröffnete Bundesrat Ueli Maurer die zwanzigste Ausgabe der Fachmesse Swissbau. Mit einem Rundgang durch die Messehallen wird der Ehrengast die Wichtigkeit der Baubranche betonen. Gemäss Angaben der Messeveranstalter setzt die Swissbau jährlich 66 Milliarden um.

Bis am Samstag werden auf dem Messegelände über 100'000 Besucher erwartet. Den grössten Anteil der Besucher stellen Planer und Architekten mit 37 Prozent. Aber auch die Handwerker sind prominent vertreten. 23 Prozent der Messebesucher sind Handwerker. Die Aussteller kommen aus gesamthaft 17 Ländern, wie sich Mediensprecher Maximilian Grieger freut. Die Ausstellungsfläche betrage in diesem Jahr 18 Fussballfelder, also rund 130'000 Quadratmeter.