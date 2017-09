Swisslos-Fonds-Mittel in Höhe von 305'000 Franken bewilligt

Der Regierungsrat hat für die Weihnachtsaktivitäten 2017 in Gross- und Kleinbasel einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds Basel-Stadt in Höhe von 210'000 Franken bewilligt. Der Verein Basler Weihnacht koordiniert die Weihnachtsaktivitäten in der Stadt Basel. Dazu zählen die Weihnachtsbäume und -beleuchtungen im Perimeter Innenstadt, beispielsweise auf dem Marktplatz, am Spalenberg und in der Adväntsgass (IG Rheingasse), sowie die traditionelle Ouvertüre der Basler Weihnacht auf dem Münsterplatz.

Weiter hat der Regierungsrat für die Ausstellung «Drämmli, Drämmli, Drämmli – eine städtebauliche Beziehungskiste», die von Mai 2018 bis März 2019 im Museum Kleines Klingental gezeigt wird, einen Beitrag in Höhe von 50'000 Franken bewilligt. Die dem Basler Tram gewidmete Sonderausstellung der Stiftung pro Klingentalmuseum zeigt die Wechselwirkung zwischen der Tramnetzentwicklung, der Stadtplanung und der Stadtentwicklung an Hand von zeitlichen Etappen und thematischen Objekten auf und bringt dem Publikum ein aktuelles und verkehrsgeschichtliches Thema nahe.

Für die Programmreihe «Neue Gesichter», die zwischen September 2017 und Mai 2018 im Theater im Teufelhof stattfindet, hat der Regierungsrat einen Beitrag in Höhe von 45'000 Franken bewilligt. Das Theater im Teufelhof hat hierfür sechzehn Einzelkünstlerinnen, Einzelkünstler und Kabarettformationen auf seine Kleinkunstbühne eingeladen, die erstmals in Basel ihre Bühnenkünste zeigen oder wenig bzw. lange nicht mehr in Basel zu sehen waren. Das Theater im Teufelhof präsentiert mit rund 100 Vorstellungen jährlich die Reichhaltigkeit und Vielfalt der Sparte Kabarett.