Swissport Basel von IATA für Pharmalogistik zertifiziert

Die International Air Transport Association (IATA) hat Swissport Cargo Services am EuroAirport Basel mit dem CEIV-Zertifikat für besonders sensible Pharmalogistik ausgezeichnet. CEIV ist das Kompetenzzentrum der IATA für unabhängige Validierer. Die CEIV-Vorschriften garantieren Luftfrachtkunden höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards für den Transport sensibler pharmazeutischer Produkte. Das Swissport Lager Basel ist die sechste CEIV-zertifizierte Frachtanlage des Unternehmens.

"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch die CEIV für pharmazeutische Logistikdienstleistungen in unserer hochmodernen Frachtanlage in Basel", sagt Nils Knudsen, Chief Commercial Officer von Swissport International. "Die CEIV-Zertifizierung unterstreicht die Attraktivität unserer Dienstleistungen am modernsten Luftfrachtterminal der Schweiz."

© Swissport

Mit jährlichen Wachstumsraten von fast zehn Prozent und einem Gesamtumschlag von rund 47'000 Tonnen im Jahr 2017 ist Basel einer der wichtigsten Frachtstandorte von Swissport. Seit der Eröffnung des Lagers im Jahr 2015 hat Swissport sein Angebot vor Ort kontinuierlich ausgebaut. Die Anlage verfügt über 7.500 Quadratmeter temperierte Fläche mit einem Temperaturbereich von +15 bis +25 Grad Celsius. Zusätzlich gibt es spezielle Kühleinheiten für Pharmazeutika, die eine Temperatur zwischen +2 und +8 Grad Celsius gewährleisten und eine Einheit für Waren, die eine konstante Temperatur von -20 Grad Celsius benötigen. Durch einen exklusiven Direktzugang zum Tarmac kann Swissport Arzneimittel innerhalb von durchschnittlich zwei Minuten vom temperaturgeführten Lager zum Flugzeug transportieren.

Swissport International AG erbringt Bodenverkehrsdienste für mehr als 265 Millionen Passagiere und wickelt jährlich 4,7 Millionen Tonnen Fracht für rund 850 Kunden aus dem Luftfahrtsektor ab. Mehrere seiner Frachtlager wurden von der IATA CEIV für die pharmazeutische Logistik zertifiziert. Mit 68'000 Mitarbeitenden ist Swissport an 315 Stationen in 50 Ländern auf fünf Kontinenten tätig. Das Unternehmen erwirtschaftete konsolidierte Betriebsleistung von 2,8 Milliarden Euro im Jahr 2017.