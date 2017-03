Syngenta-Übernahme dürfte keine Entlassungen mit sich bringen

Auf operativer Ebene werden vorläufig keine Massnahmen ergriffen, wie Michel Demaré, Verwaltungsratspräsident von Syngenta, in einem Interview mit der Westschweizer Wirtschaftszeitung "L'Agefi" vom Donnerstag sagte.

Anfänglich wollte ChemChina die operative Führung des Betriebs erheblich umgestalten. Nun seien die Chinesen aber der Meinung, mit dem bestehenden Syngenta-Management besser zu fahren, wie Demaré erklärte.

Es sei nicht mit Entlassungen an den Schweizer Standorten Basel und Monthey (VS) zu rechnen. Monthey bleibe auch in Zukunft die grösste Produktionsstätte von Syngenta, versicherte Demaré.

ChemChina habe mit der Übernahme hochqualifizierten Mitarbeiter akquiriert. Es sei nicht vorstellbar, dass die Chinesen dieses Know-how mit einer Verlagerung der Produktion nach China aufs Spiel setzen wollen, führte er fort.

Derzeit wird die Übernahme noch von diversen Wettbewerbsbehörden überprüft. Syngenta rechnet mit dem Abschluss der Transaktion im ersten Halbjahr 2017.