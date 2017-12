Syngenta dekotiert an der NYSE gehandelte Aktienersatzscheine

ADS sind Aktienersatzscheine, über die die Stammaktien ausländischer Unternehmen an der amerikanischen Börsen gehandelt werden können.

Das Basler Unternehmen wurde im vergangenen Jahr für 43 Milliarden Dollar von ChemChina übernommen, wobei die Chinesen seit Mitte Juli über 98 Prozent an Syngenta halten. Mitte Dezember hatte das Appellationsgericht Basel-Stadt sämtliche im Publikum verbliebenen Syngenta-Aktien für kraftlos erklärt.

Kurz darauf bewilligte die Regulationsbehörde der Schweizer Börse SIX die Dekotierung der Syngenta-Papiere per 8. Januar 2018. Der letzte Handelstag an der Schweizer Börse ist der 5. Januar.