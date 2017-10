Syngenta verkauft Portfolio an Pflanzenschutzprodukten

Das Portfolio an Pflanzenschutzprodukten im Bereich Herbizide, Fungizide, Insektizide und weiteren Kategorien verkauft Syngenta zusammen mit Adama Agricultural Solutions Ltd. an die Nufarm Ltd.

Die Transaktion soll im ersten Quartal 2018 abgeschlossen werden, müsse aber noch von den europäischen Behörden abgesegnet werden. Unter anderem muss auch die Frage beantwortet werden, ob Nufarm als qualifizierter Käufer in Frage komme.

Mit der Bereinigung des Portfolio erfüllt Syngenta Auflagen der EU-Kommission, welche im Zuge der Übernahme durch ChemChina getroffen worden sei, heisst es weiter.