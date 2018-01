TENSION Festival 2018 mit Auflagen bewilligt

Seit dem Jahr 2011 wird der beliebte Tanzanlass jeweils vom 31. Juli auf den 1. August durchgeführt. Das TENSION Festival lockt rund 5‘000 vorwiegend junge Besucherinnen und Besucher an, die mindestens 18 Jahre alt sein müssen. Der Event findet von 12.00 bis 2.00 Uhr als Open Air-Veranstaltung statt und wird im Anschluss in diversen Clubs in der Basler Innenstadt fortgeführt.

Im vergangenen Jahr sind bei der Gemeindepolizei im Rahmen des TENSION Festival 2017 zahlreiche Beschwerden bezüglich der Lärmemissionen eingegangen. Dies war vor allem darauf zurückzuführen, dass die Veranstalter 12 Basslautsprecher einsetzten, im Gegensatz zu deren 8 aus den Vorjahren. Dementsprechend hat der Gemeinderat beim Veranstalter im Rahmen der Bewilligung unter anderem Massnahmen eingefordert, um die Lärmemissionen möglichst gering zu halten, so unter anderem, dass die Anzahl Basselemente der Hauptbühne auf maximal acht Stück beschränkt wird.