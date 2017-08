Täter bei Containeraufbruch gestört

In der Nacht zu Sonntag (27.08.2017) versuchte eine männliche Person mehrere Container auf einer Baustelle im Ortsteil Haltingen aufzubrechen. Nachdem der Mann von einem aufmerksamen Fußgänger angesprochen wurde, ist er mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung geflüchtet. Derentstandene Sachschaden an den Containern wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter verblieben bislang ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weil am Rhein (Tel.: 07621/97970) in Verbindung zu setzen.