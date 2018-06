Tätliche Auseinandersetzung – eine Person verletzt: die Polizei sucht Zeugen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft kam es auf dem Bahnhofsplatz in Liestal BL zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen. Wenig später trafen die beiden Gruppierungen in der Spitalgasse erneut aufeinander. In der Folge kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 19-jähriger Mazedonier mit einer Stichwaffe verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

Der mutmassliche Täter, ein 25-jähriger Schweizer, konnte durch die Polizei Basel-Landschaft festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat ein entsprechendes Verfahren eröffnet.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Telefon 061 553 35 35.