Tag der offenen Tür bei Feldschlösschen lockt über 11‘000 Besucher ins Bierschloss an

Anlässlich des Tags des Schweizer Bieres öffnet das Bierschloss jährlich seine Tore – so wie auch am Samstag, 28. April 2018. Am Tag der offenen Tür von Feldschlösschen waren über 200 Brauereimitarbeitende aus der ganzen Schweiz die Gastgeber. Sie sorgten dafür, dass sich die 11‘200 Besucherinnen und Besucher wohl fühlten und lebten Gastfreundschaft vor. Alles was Feldschlösschen und die Brauereikultur ausmacht, konnten die Gäste hautnah erleben: Bereits vom Bahnhof in Rheinfelden brachte der Feldschlösschen-Dampfzug die Besucher zur Brauerei. Wer dann noch immer nicht genug von historischen Fahrzeugen hatte, konnte eine Rundfahrt in einem Oldtimer machen. Auf dem Brauerweg erklärten die Braumeister selber ihr Handwerk und fachsimpelten mit den Interessierten über die Rohstoffe. Auf den Spezialführungen entdeckten weit über 1‘200 Neugierigen versteckte Ecken des Schlosses. Die Feldschlösschen Bierambassadoren zeigten in den Biervorträgen, wie man richtig degustiert, worauf es bei der Verkostung ankommt und welcher Bierstil zu welchem Essen passt. Die prächtigen Brauereipferde faszinierten die jungen und älteren Gäste. Das einmalige Sudhaus, das Herzstück der Brauerei mit den grossen Kupferkesseln, liess jeden staunen, der den Raum das erste Mal betrat. Die Vorentscheidung der Bell BBQ Masters Series sorgte für Spannung. Die Siegerin bzw. der Sieger des Grill-Wettkampfs hat die Chance auf eine Grill-Reise in die USA im Wert von 7‘500 Franken. Während sich die Erwachsenen beim Harassenstapeln und Flaschenrodeo amüsierten, konnten sich die jüngsten Gäste auf der Schloss-Hüpfburg austoben oder eine Runde auf dem Karussell drehen.

Baba Shrimps und Bier sorgen für Stimmung

Das beliebte Pop-Trio Baba Shrimps liess das Publikum während ihren zwei Konzerten nicht nur mit ihrem offiziellen Schweizer Olympia-Hit «Hurry Hurry», sondern auch mit Songs wie «Road to Rome» oder «Grizzly Heart» tanzen und mitsingen. Natürlich konnten die Besucher an diversen Ständen die Bierneuheiten des Jahres probieren und die Gewinnerbiere der letztjährigen Swiss Beer Awards bestaunen. Das schöne Wetter,

die grosse Bier- und Getränkeauswahl sowie die vielen Verpflegungsstände luden zum Verweilen auf dem Festgelände ein.