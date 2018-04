Tage der Poesie an der MuBa

Es gebe Poetische Interventionen, Musikalische Lesung, Dreiländerlesung, Poetry-Take-Away und Poetische Interaktionen, so eine Medienmitteilung des Vereins Poesietag.

Die MuBa schreibt in ihrer Ankündigung: "Die Besucher werden beim Betreten unserer "Pop Up City Inspiration.live" mittels drei Portalen gefragt, ob sie entweder Stadtentdecker, Stadtgeniesser oder Stadtbeobachter sind. Für jeden dieser Charaktere steht eine Tour in der Halle bereit. Jeder Tour ist eine Farbe und ein Gedicht zugeordnet. Diese sind:„Wind“ von René Regenass, geb. 1935 für den Stadtentdecker"Poesie ist etwas was danebensteht" von Manfred Gilgien 1948 – 1993 für den Stadtgeniesser"Leben" von Elisabeth Meylan, geb. 1937 für den Stadtbeobachter Nach dem Durchgehen des Portals erhalten die Besucher einen Flyer, auf dem ein einleitender Satz im Stile von "Herzlich Willkommen Stadtentdecker – lass dich vom Gedicht "Wind" von Adelheid Duvanel begleiten und erlebe INSPIRATION.live". Auf dem Flyer befindet sich weiter eine Karte der Halle, die mittels Nummerierung die Positionen des Gedichts aufzeigt. Der Besucher wird also vom Gedicht durch die Halle geführt.