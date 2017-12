Taizé füllt das Münster zum Mittagsgebet

Dieses wurde auch direkt in die ganze Schweiz gesendet, übertragen von SRF1. Für die Taizé-Teilnehmer ist nach dem Mittagsgebet noch nicht Schluss, weiter gehts am Nachmittag mit einer Zusammenkunft der jeweiligen Herkunftsländer. Das soll die Möglichkeit für einen Austausch untereinander bieten. Alle Schweizer seien laut der Website herzlich zum Schweizertreff eingeladen, auch wenn man ansonsten nicht mitgemacht hat.

Um 17.00 Uhr finden sich die Christen nochmals in der St. Jakobshalle ein um gemeinsam zu speisen, anschliessend folgt ein letztes, gemeinsames Abendgebet. Danach reisen die Teilnehmer wieder zurück in ihre Heimat. Oder vielleicht feiern sie auch gleich noch Silvester in Basel, wenn sie ja schon hier sind.