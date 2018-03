Technische Störung bei BVB-Anzeigetafeln

Mit den warmen Temperaturen kommt die Saison des traditionellen Frühlingsputzes. Was heute eher noch als Erinnerung an die gute alte Zeit, denn als jährliche Grundreinigung zelebriert wird, soll gefährlich sein. Eine neue wissenschaftliche Studie, an der das Basler Tropeninstitut beteiligt war, besagt, dass die Reinigungsmittel die Lungenfunktion erheblich beeinträchtigen und schädlicher sind, als massives Rauchen.