Technologiepark Basel: Doppelte Fläche für technologieorientierte Jungunternehmen

Es ist nach 2014 bereits das zweite Mal, dass der Technologiepark Basel erweitert wird. Derzeit sind die bestehenden Flächen mit 23 Mietern fast voll ausgelastet. Die anhaltend grosse Nachfrage nach Labor- und Büroflächen in Basel hat dazu geführt, dass der Grosse Rat und der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt einer erneuten Erweiterung zugestimmt haben.

Eröffnungsanlass am 13. März 2018

Am 13. März 2018 werden die neuen Flächen offiziell eingeweiht. Hauptredner sind Regierungsrat Christoph Brutschin (Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Um- welt, Basel-Stadt) und Alexander Mayweg (Partner bei Versant Ventures).

Neue Webseite des Technologieparks Basel

Mit der Eröffnung der Erweiterung wird auch die Webseite des Technologieparks Basel er- neuert. Unter der bisherigen Adresse www.technologiepark.ch erwartet die Besucher ein komplett neuer Online-Auftritt. Im Fokus stehen die Mieter mit ihren Erfolgsgeschichten.

Attraktives Umfeld: Stücki Park

Rund um den Technologiepark Basel entsteht derzeit der neue Stücki Park der Swiss Prime Site Immobilien AG. Auf dem Areal soll künftig ein Zentrum für Innovation, Wissen, Einkauf und Erlebnis entstehen. Die Erweiterung mit Labor- und Forschungsflächen wird bis zum Jahr 2023 Raum für 1‘700 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, die vermietbare Fläche wird auf 60‘000 Quadratmeter verdoppelt. Vier neue Büro- und Laborgebäude erweitern den be- stehenden Komplex; die ersten Gebäude werden bis im 2020 bezugsbereit sein. Firmen, die in Basel-Stadt wachsen oder sich ansiedeln wollen, werden im Stücki Park künftig ein attraktives Angebot in einem inspirierenden Umfeld vorfinden.