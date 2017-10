Da stehen sie, die Baslerinnen und Basler. Mit dem Handy in der Hand. Warten auf ihr Blind Date oder auf die guten Bekannten, die Freunde und Verwandten. Alle warten sie, und alle warten sie am Barfi. Bei den Telefonkabinen. Wo sonst. Denn seit seinem Bau 1979 ist der «Tempel» vor dem Casino-Bau das inoffizielle Wahrzeichen des nüchternen Platzes.

Doch der Henker des Analogen hat seine Axt schon geschliffen. Vor vier Jahren verkündete der Bund, die Kabinen nicht mehr als nötiges Mittel zur Grundversorgung einstufen zu müssen. Das Handy hat sie gemeuchelt, das Smartphone gab ihnen den Todesstoss. Auf 2018 hin wurde der Abbruch der Barfi-Ikone angekündigt. Doch die Totgesagten leben einen letzten Hauch länger: Die Swisscom lässt sich mit dem Rückbau der offiziell Publifone genannten Anlagen am Barfi mehr Zeit als erwartet.

Am Kupferdrahtkabel erhängt

«Der Rückbau ist ein laufender Prozess, deshalb kann ich für die Publifone am Barfüsserplatz im 2018 noch keine detaillierten Angaben machen. Der gesamte Rückbau aller Publifone in der Schweiz findet aber innerhalb der nächsten paar Jahre statt», sagt Swisscom-Sprecherin Sabrina Hubacher gegenüber barfi.ch.

Stattgefunden hat der Rückbau aber schon, wenn auch an den eher unauffälligen Stellen, wie etwa in der verschämten Ecke Rümelinsplatz/Gerbergässlein. Basel hat, laut der letzten Zählung der eidgenössischen Kommunikationskommission, heute noch 84 Publifone – vor vier Jahren waren es noch deren 185. Kein Wunder, die Nutzung hat seit dem Aufkommen der Mobiltelefone extrem abgenommen: Seit 2004 ist die Anzahl der in Telefonkabinen übers Kabel geführten Gespräche um über 90 Prozent gesunken.

Der Tempel feiert 2019 seinen 40. Geburtstag

Gefällt wird der Tempel am Barfi aber dennoch. Die Swisscom geht davon aus, «dass das letzte Publifon vermutlich an einem grossen Bahnhof oder Flughafen stehen wird.» Ob die Kabinen ihren 40. Geburtstag im Jahr 2019 noch erleben werden oder ob sie auf dann Geschichte sind, will die Swisscom noch nicht sagen.

Die Bauten könnte man auf dem Barfi ja trotzdem behalten. Und anders veredeln. Als Kunstwerk, zum Beispiel. Als Mahnmal für den Tod der Analog-Telefonie. Oder vielleicht als gewärmtes Wartehäuschen, sogar als öffentliche Toilette. Für Letzteres wäre bei einigen Baslern ja tatsächlich nicht viel Umstellung nötig.

