Tempo 30 im Gundeli

Diese Strassen sind Bestandteil des vom Grossen Rat Anfang 2013 beschlossenen Konzepts zur weiteren Umsetzung von Tempo 30 in Basel.

Im Zentrum des Gundeldinger-Quartiers soll gemäss dem Grossen Rat künftig auf mehreren Strassen Tempo 30 gelten. Das Bau- und Verkehrsdepartement hat die in Frage kommenden Abschnitte eingehend geprüft und festgestellt, dass sich diese als Tempo 30-Bereiche eignen:

Güterstrasse, Abschnitt zwischen Thiersteinerallee und Margarethenstrasse

Bruderholzstrasse, Abschnitt zwischen Tellplatz und Gundeldingerstrasse

Tellplatz

Solothurnerstrasse, Abschnitt zwischen Gundeldinger­strasse und Meret Oppenheim-Strasse

Die vorgesehene Einführung von Tempo 30 erhöht einerseits die Verkehrssicherheit – primär zugunsten der Fussgängerinnen und Fussgänger sowie der Velofahrenden, aber auch für die weiteren Verkehrsteilnehmenden. Anderseits geht die Lärmbelastung zurück, was zu einer erhöhten Wohnattraktivität und Aufenthaltsqualität in zentralen Gebieten des Gundel­dinger-Quartiers führt. Die vorgesehene Integration der genannten Strassenabschnitte in die bereits bestehenden Tempo 30-Zonen im Gundeli leistet einen Beitrag zur verkehrlichen Entlastung und zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität, die im Rahmen der integralen Stadtentwick­lung Gundeli Plus angestrebt wird.



Die Verkehrsanordnung zur Einführung von Tempo 30 in den genannten Strassenabschnitten wird am Samstag, 30. September 2017, im Kantonsblatt publiziert. Die Umsetzung im Strassen­raum erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2018. Die direkten Anwohnerinnen und Anwohner sowie die ansäs­sigen Betriebe werden zuvor mit einem Infoflyer informiert.

