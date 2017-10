Theater Basel: Club Roter Oktober eröffnet am 13. Oktober mit Uraufführung "Hier spricht Lenin"

Den Auftakt macht am Donnerstag, 13. Oktober um 21 Uhr die Uraufführung «Hier spricht Lenin»: Im Auftrag des Theater Basel hat der russische Dramatiker Iwan Wyrypajew über Lenins Erbe nachgedacht: Ein Kellner und eine Kellnerin werden von dem Revolutionär und Mastermind der Bolschewiki in die Gegenwart gesandt, um seine Botschaften aus dem Jenseits zu übermitteln. In einer szenischen Einrichtung von Nora Schlocker spielen Nicola Kirsch und Steffen Höld.

Am 14. Oktober bringt um 21 Uhr die Basler Band Bajanski Bal mit Speedfolk, PolskiPunk und Klezmerski-Groove Sowjetsound in den Klub Roter Oktober



Am Montag 16. Oktober startet um 20 Uhr die «Operettencouch» eine Reihe, die einmal im Monat dazu einlädt, eine in Vergessenheit geratene Operette in lockerer Baratmosphäre kennenzulernen. Den Auftakt macht Paul Abrahams Jazz-Operette «Ball im Savoy» mit einer verrückten Geschichte von Liebe, Sex und Paso Doble. Konzept und Moderation stammt von Pavel B. Jiracek, die musikalische Leitung liegt bei Stephen Delaney.