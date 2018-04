Theater Basel: Derniere der Oper "La Cenerentola"

In seiner komischen Oper «La Cenerentola» (Aschenputtel) erzählt Gioachino Rossini die berühmte Geschichte vom Aschenputtel, das von seinen boshaften Stiefschwestern tagein, tagaus gedemütigt wird und sich trotzdem vom «hässlichen Entlein» zum schönen Schwan entwickelt. In der Titelpartie ist die russische Mezzosopranistin Vasilisa Berzhanskaya zu erleben, Ensemblemitglied der Deutschen Oper Berlin, die 2016 den Grand Prix beim internationalen Muslim Magomaev-­Gesangswettbewerb in Moskau erhielt und seitdem u.a. am Moskauer Bolschoitheater, in der New Yorker Carnegie Hall und bei den Festspielen in Salzburg und Pesaro Erfolge feierte.

© Theater Basel. Aufführung "La Cenerentola"

Derniere: Mo 30. April 2018, 19.30 Uhr, Grosse Bühne

"LA CENERENTOLA": Oper von Gioachino Rossini

In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Musikalische Leitung: Daniele Squeo Inszenierung: Antonio Latella Bühne: Antonella Bersani Kostüme & Puppen: Graziella Pepe

Mit: Vasilisa Berzhanskaya, Juan José de Léon, Vittorio Prato, Tassos Apostolou, Andrew Murphy, Sarah Brady, Anastasia Bickel

Chor des Theater Basel.

Es spielt das Sinfonieorchester Basel.