Theater Basel: «Peer Gynt» wegen grosser Nachfrage wieder auf dem Spielplan

Die Vorstellungen finden am 15. Februar 2018 sowie am 18. und 23. März 2018 auf der Grossen Bühne statt. Billette sind ab sofort an der Billettkasse und online erhältlich.

Die Wiederaufnahme «Tewje», Ballett von Richard Wherlock mit Musik von Olivier Truan, wird auf die nächste Saison verlegt, da in dieser auch Gastspiele von «Tewje» (in Tel Aviv und Budapest) geplant sind. Wir freuen uns, dass die Produktion 2018/2019 dann wieder in der musikalischen Originalversion live mit dem Sinfonieorchester Basel und Kolsimcha gezeigt werden kann.