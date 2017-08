Keine Abgabe von Pfefferspray an Basler Männer

Die Basler Hooligans heizten am Samstag der Thuner Polizei nicht nur mit Fahnenstangen und Schlägen ein, sondern attackierten die Ordnungskräfte am Samstag auch mit Pfefferspray. Dem um seine Freundin besorgten Martin M. gelang es dagegen nicht, einfach so Pfefferspray zu kaufen.