Theater Basel präsentiert Programm für die Saison 2018/19

Unter den angekündigten Aufführungen befinden sich zwölf Uraufführungen, von denen neun Auftragswerke im Rahmen der Basler Dramaturgie sind sowie eine Schweizer Erstaufführung.

Die Saison wird eröffnet mit König Arthur als spartenübergreifendem Projekt von Oper, Ballett und Schauspiel. John Dydrens Stück wird von Ewald Palmetshofer übertragen, dessen Drama "Vor Sonnenaufgang" in der aktuellen Saison unter anderem mit einer Einladung zu den Mülheimer Theatertagen ausgezeichnet wurde. Die musikalische Leitung übernimmt Christopher Mould, der erstmals das La Cetra Barockorchester Basel dirigiert. Die Inszenierung übernimt Stephan Kimmig, der damit sein Basler Debüt unternimmt. Die Premiere findet am 13. September 2018 statt. Im September spüren ausserdem Künstlerinnen und Künstler dem legendären politischen Aufbruch der 68er Jahre nach. Ach, 68! startet am 15. September in der Monkey Bar. Auch auf zwei Uraufführungen sind für den frühen Herbst geplant: Die Komödie Tartuffe nach Molière, inszeniert von Claudia Bauer, und der Tanzabend Don't Tell the Kids von Richard Wherlock starten am 14. und 20. September.

Mit dem berühmten Schauspiel Hexenjagd von Arthur Miller, inszeniert von Robert Icke, kommt dann im Januar 2019 eine Schweizer Erstaufführung ins Basler Schauspielhaus. Auch die Installation Spuren der Verirrten macht im November im Foyer der Grossen Bühne sein Schweizer Debüt.

Neben viel Neuem kommt aber auch Altbekanntes zurück ins Theater Basel. So wird nebne 17 weiteren Insenzierungen der Riesenerfolg Wilhelm Tell von Stefan Bachmann nach Basel zurückkehren.

Das gesamte Programm des Theater Basel für die Saison 2018/19 finden Sie hier.

Frischer Wind im Theater Basel

Neben den 31 Premieren, auf die sich das Theater Basel freuen kann, gibt es auch hausinterne Wechsel: Der amerikanische Pianist und Dirigent Thomas Wise wird als neuer Studienleiter engagiert. Die diesjährige Hausautorenstelle wurde an den in Basel lebenden Schauspieler und Dramatiker Thiemo Strutzenberger vergeben.