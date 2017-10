Theater Basel schnürt ein «Care-Paket» für «Alcina»-Darstellerin Nicole Heaston

Aufgrund des Hurrikans «Harvey» und seinem zerstörerischen Ausmass in Houston/Texas, der Heimatstadt von Nicole Heaston, zeigte sich das Theater Basel beeindruckt, wie die Sängerin mit dieser schwierigen Situation umging. Aus einem akuten Katastrophengebiet kommen als Sängerin auf der Bühne aufzutreten, hat das Basler Theater dazu bewogen ein «Care-Paket» für ihre Heimatstadt zu schnüren.

Das Ensemble hat daher im Anschluss an die «Alcina»-Vorstellungen zu Spenden aufgerufen. Bis zur gestrigenAufführung gingen über CHF 7‘000.- ein. Die Spenden werden Nicole Heastons kirchlicher Gemeinde The Fellowship of Katy zu Gute kommen, die Hilfsbedürftige in Houston mit Essen und Kleidung versorgt und sich um den Wiederaufbau zerstörter Häuser kümmert. Somit ist sichergestellt, dass die Hilfe direkt vor Ort bei den Betroffenen ankommt.

Nicole Heaston selbst ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft des Basler Publikums und der Unterstützung durch ihre Kollegen und Kolleginnen.