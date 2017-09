Theater wegen Wessels BVB-Million: Wo ist das Geld überhaupt?

Schon wieder möchte man sagen. Der Basler SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels geht erneut in Deckung. Kein Wunder: Anfang der Woche wurde der Magistrat vom Ex-Direktor der Basler Verkehrsbetriebe Jürg Baumgartner gar der Lüge bezichtigt. Weder CEO Baumgartner noch Verwaltungsratspräsident Martin Gudenrath hätten je etwas vom Versprechen gehört. SP-Mann Wessels steht nun vor dem High Noon im Basler Parlament und der neueste Schachzug sieht wie folgt aus: Er selbst werde nicht sprechen, sondern es dem Parteipräsidenten Pascal Pfister oder der Fraktionssprecherin Beatriz Greuter überlassen.

Schlammschlacht ohnegleichen

Das wirkt nicht souverän und ist es auch nicht. Politisch darf man eine Schlammschlacht ohnegleichen erwarten. So fordert die SVP etwa den Rücktritt des Baudirektors, andere bürgerliche Parteien beschränken sich darauf, nur zu fordern, dass man Wessels das BVB-Dossier entziehe. Bei dem Geld mit dem klingenden Namen «BVB-Million» handelt es sich um einen von Wessels leichtfertig versprochenen Zustupf an eine Park and Ride-Anlage in Saint-Louis bei der verlängerten Dreier-Linie. Längst ist vergessen, dass dieses Versprechen eigentlich gut gemeint war: Damit wolle Wessels ja mehr elsässische Pendler auf den Dreier bringen und so die Stadt vom Individualverkehr entlasten. Aber auch "gutgemeinte" Griffe in die Staatskasse sind natürlich ohne penible Einhaltung der Vorschriften und entsprechende Genehmigung illegal.

Das Problem: Die Basler Verkehrsbetriebe, die in den nächsten Jahren locker 200 Millionen Franken verbauen, dürfen als öffentlich-rechtliches Unternehmen kein Geld ausgeben, wenn die BVB keine Gegenleistung erhalten. Hat Wessels einen Formfehler gemacht? Vielleicht schneller geredet, als abgeklärt, wie das Geld fliessen könnte? Spielt keine Rolle: Regeln gelten auch für Vertreter der Regierung. Und so lautet das grosse Problem vom spendefreudigen Magistraten: wie komme ich bloss aus dieser Nummer noch rechtzeitig wieder hinaus? Zwar könnte der Grosse Rat ihm dieses Geld geben, er will und muss aber nicht. Die bürgerlichen Parteien haben Blut geleckt und auch SP-intern hoffen wohl einige Exponenten den angeschlagenen Baudirektor dank der Affäre beerben zu können.

Gestürm in Basel, Schweigen im Elsass

Das pikante Detail zum Schluss. Während Wessels im Sturm steht, ruht die BVB-Million noch immer in Basel. Weder die Basler Verkehrsbetriebe noch die Stadt haben bisher auch nur einen roten Rappen von dieser Million an Frankreich überwiesen. Und lustigerweise hat es scheinbar plötzlich auch niemand mehr mit dem Bau der Park and Ride-Anlage besonders eilig.

