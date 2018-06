Theaterfestival Basel: Veröffentlichung Programm

Mit der heutigen Programmveröffentlichung startet auch der Vorverkauf. Zudem können ab dem 1. Juli zu vergünstigten Preisen die Early-Birds-Tickets (CHF 25/15) für alle Produktionen gekauft werden.

An 12 Tagen warten 18 Produktionen auf das Publikum – an jedem Tag findet mindestens eine Premiere von Künstlern und Künstlerinnen aus Argentinien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Senegal, Spanien, Ungarn, Mexiko und anderen Ländern statt. Das Programm ist sehr vielfältig: Performances, Theater- und Tanzproduktionen, Installationen und Theater für Kinder und die ganze Familie. Neben international gefeierten Künstler und Künstlerinnen wie Alain Platel, Lola Arias und Kornél Mundruczó zeigt das Festival eine Vielzahl an experimentellen und neuen Theaterformaten. Das Festival öffnet sich in diesem Jahr noch mehr für die internationale Basler Bevölkerung: Neu werden alle Produktionen sowohl Deutsch als auch Englisch übertitelt.

Hier geht es zum Programm.