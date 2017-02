Thermometer zeigt im Baselbiet erstmals in diesem Jahr 20 Grad an

Ein kleiner Föhn-Effekt über dem Jura hat dafür gesorgt, dass die Wetterstation in Laufen BL gegen Mittag 20 Grad meldete, wie SRF Meteo mitteilte. Kurz nach dem Mittag habe dann auch die Wetterstation in Thun 20 Grad gemeldet.

Gemäss SRF Meteo war es an einzelnen Stationen letztmals am 21. November 2016, an vielen Flachlandstationen zuletzt im September 2016 über 20 Grad warm.

Die frühlingshafte Wärme dürfte aber nur von kurzer Dauer sein. Für Donnerstagnachmittag wurde stürmischer Wind erwartet. In der Nacht auf Freitag und am Freitag dürfte eine Kaltfront für ein Absacken der Temperaturen auf noch vier bis acht Grad sorgen.