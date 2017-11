Therwil: Sanierung des Schulhauses Mühleboden verzögert sich

Die in den siebziger Jahren erbaute Schulanlage Mühleboden ist in die Jahre gekommen. Im Jahr 2006 wurde das Schulhaus deshalb aussen saniert (Dächer und Fensterfronten).

Die geänderten kantonalen Anforderungen an den Schulunterricht und der bauliche Zustand des Schulhauses erfordern nun eine komplette Innensanierung des Gebäudes. Die Haustechnik ist am Ende ihrer Lebensdauer angelangt, und der Ausbau und der Grundriss des Hauses entsprechen nicht mehr den heutigen pädagogischen Anforderungen an eine Primarschule. So fehlen insbesondere Gruppenräume für einen individuellen Unterricht und für Arbeiten in kleineren Lerngruppen.

Vorgesehen war, nach der Fertigstellung des neuen Schulhauses Wilmatt im Sommer 2018 mit der Sanierung der Schulanlage Mühleboden zu beginnen und die Arbeiten im Jahr 2019 abzuschliessen.

Die Sanierung war in einer Etappe geplant, ohne den laufenden Betrieb zu stören. Dazu sollte während den Sanierungsarbeiten der Schulunterricht provisorisch in das bestehende Containerprovisorium, in die zwei neuen Kindergärten des Schulhauses Wilmatt sowie in weitere Provisorien ausgelagert werden.

Vom Architekturbüro Ritter Giger Schmid, Basel, wurde in Zusammenarbeit mit den Behörden, der Schule und der Gemeindeverwaltung eine Machbarkeitsstudie für die geplante Innensanierung erarbeitet. Diese hat den Nachweis erbracht, dass das vorgesehene Raumprogramm in der bestehenden Schulanlage realisiert werden kann. Um diese Machbarkeitsstudie weiter zu bearbeiten, genehmigte die Gemeindeversammlung im Dezember 2016 einen ersten Teil des Planungskredits in der Höhe von CHF 495‘000.

Bei der Berechnung des Planungskredites wurden die Kosten für die Sanierung auf CHF 7 bis 8 Mio. geschätzt. Im Rahmen der Detailplanung und der vertieften Kostenberechnung wurde man mit den heute verschärften Anforderungen im Zusammenhang mit der Erdbebensicherheit konfrontiert. Heute empfiehlt die schweizweit anerkannte SIA-Norm, dass öffentliche Gebäude erdbebensicher gebaut werden. Diese Norm erfüllt das jetzige Schulhaus nicht. Das Gebäude ist zwar zum jetzigen Zeitpunkt weder unsicher noch gefährdet, die Öffentlichkeit ist zum Thema „Erdbebensicherheit“ aber stärker sensibilisiert. Das mit einer Erdebenertüchtigung verbundene wahre Kostenausmass wurde unterschätzt. Therwil befindet sich in einer Erdbeben-Region, und die Gemeinde möchte ihre Verantwortung wahrnehmen und mit der Sanierung dieses Schulhauses die Erdbebensicherheit gemäss den heutigen bautechnischen Empfehlungen umsetzen.

Zusätzlich hat sich gezeigt, dass verschiedene in den 70er Jahren verwendete Baumaterialien aufgrund des derzeitigen Wissensstandes und den gesetzlichen Bestimmungen ersetzt werden müssen. Das Gebäude entspricht auch insgesamt nicht mehr dem heute geltenden energetischen Standard, was zusätzlich zu höheren Kosten führt.

Die veränderte Ausgangslage hat beim Gemeinderat zur Einsicht geführt, dass es neben den ursprünglich geplanten Arbeiten auch eine vollumfängliche Erdbebenertüchtigung und eine umfassende Gesamtsanierung inklusive den energietechnischen Anpassungen braucht. Entgegen der ursprünglichen Einschätzung sind zudem bei der Vorprüfung auch Auflagen bezüglich „Behindertengerechtes Bauen“ hinzugekommen. Die Entwicklungen im Bereich „Tagesstruktur“ (Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung) und eine mögliche Anbindung von Kindergärten an das Schulhaus haben ebenfalls eine neue Sichtweise im Hinblick auf den Standort Mühleboden zur Folge. Dies alles führt unweigerlich zu Mehrkosten, die noch nicht vollständig abschätzbar sind. Es wird aber von einer geschätzten Summe von ca. CHF 14-15 Mio. zur Erfüllung der bautechnischen Vorgaben ausgegangen. Hinzu kommen bis zu CHF 5 Mio. für zusätzliche Anforderungen wie u.a. behindertengerechtes Bauen, Anbindung der Kindergärten, Tagesstrukturen und weitere. Aufgrund dieser Ausgangslage stellt sich die Frage, ob die Kosten noch im Verhältnis zur geplanten Sanierung stehen. Oder ob es nicht sinnvoller wäre, am bestehenden oder an einem anderen Standort ein neues Schulhaus zu bauen, welches in allen Punkten dem aktuellen technischen Standard entspricht und sowohl die heutigen als auch zukünftige Anforderungen an eine Bildungsstätte erfüllt.

Der Gemeinderat prüft jetzt im Sinne einer Auslegeordnung, ob und in welchem Ausmass eine Sanierung oder ein Neubau die optimalere Lösung wäre. Dabei ist auch zu klären, ob und wie ein solches Projekt überhaupt finanziert werden kann. Die empfohlene Variante wird der Gemeindeversammlung im Jahr 2018 vorgelegt.

Sicher ist bereits heute, dass der ursprünglich geplante Zeitrahmen nicht eingehalten werden kann. Entsprechend wird in nächster Zeit, in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Lehrerschaft, die ursprüngliche Planung der räumlichen Nutzung ab Sommer 2018 überprüft werden müssen.