Thomas Schneider zum neuen Bankratspräsidenten der BLKB gewählt

Dr. Anton Lauber, Mitglied des Regierungsrats und Vizepräsident des Bankrats, sagt in einer Medienmitteilung: «Mit Thomas Schneider wird eine unabhängige Persönlichkeit mit einem äusserst umfassenden Bankfachwissen und einer breiten Führungserfahrung das Präsidium übernehmen. Der Regierungsrat ist überzeugt, dass ihm dabei seine langjährigen und vielfältigen Kenntnisse als Wirtschaftsprüfer und -berater von Banken im Retail- und Firmenkundengeschäft ebenso zugutekommen werden wie seine Kontakte zu Aufsichtsbehörden und seine Verankerung in der Region. Dies erlaubt ihm eine ganzheitliche und vernetzte Betrachtungs- und Vorgehensweise. Gleichzeitig danken wir Elisabeth Schirmer-Mosset für ihr grosses Engagement in den letzten 18 Jahren. In dieser Zeit ist die BLKB kontinuierlich gewachsen. Sie gehört heute zu den sichersten und effizientesten Banken der Schweiz und ist für die Zukunft bestens gerüstet.»

Thomas Schneider tritt sein Amt als Präsident des Bankrats der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) am 1. August 2018 an. ©baselland.ch

