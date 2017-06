Tiefere Arbeitslosenquote auch in den beiden Basel

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen sank im Mai 2017 im Kanton Basel-Stadt gegenüber April um 211 auf 3652. Das sind 204 weniger als vor einem Jahr.

Im Kanton Basel-Landschaft wurde mit 4227 gemeldeten Arbeitslosen gegenüber April ein Rückgang um 118 registriert. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind das 125 weniger, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte.

Die Zahl der gemeldeten Stellensuchenden war im Mai in beiden Kanton rückläufig: In Basel-Stadt sank sie um 154 auf 5454, in Baselland um 122 auf 5698. Bei den offenen Stellen wurde in Basel-Stadt indes eine Abnahme um 9 Jobs auf 144 festgestellt, im Baselbiet ein Rückgang um 10 auf 240.