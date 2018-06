Tierischer Polizeieinsatz mit Grillzange in Lörrach

An der Örtlichkeit führte der hauseigene Kater die Beamten zielgenau zur Schlange, die sich dort in einem Gebüsch versteckt hatte. Einer der Beamten griff schliesslich zur Grillzange, packte die Schlange am Kopf, hob sie aus dem Gebüsch und legte sie in einen bereitgestellten Schuhkarton. Nach einer aufregenden Fahrt im Streifenwagen entliessen die Beamten das Tier, bei der es sich um eine heimische Ringelnatter handelte, in einem Wald beim Steinenweg wieder in die Freiheit, wo sie artgerecht leben kann.